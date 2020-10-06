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Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

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Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerinetutuklanan zanlılar Randy Richard Ebakoleane, Ahmet Manga ve Emmanuel Asuquo Umoh dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine
tutuklanan zanlılar Randy Richard Ebakoleane, Ahmet Manga ve Emmanuel Asuquo Umoh
dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlı 1 Randy Richard
Ebakoleane, zanlı 2 Ahmet Manga ve zanlı 3 Emmanuel Asuquo Umoh’un Kanunsuz
uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis,
30.09.2020 tarihinde bir polis ekibi tarafından zanlı 1’in ikametgâhında yapılan aramada 729
miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı
1’in konu maddeyi zanlı 2’den 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı 2’nin,
zanlı 3’ün evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı. Polis,
zanlılar 2 ve 3’ün huzurlarında yapılan aramada tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde 336
miligram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü ve
4 72 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını
belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını dile getirerek, zanlıların mahkemenin uygun
göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını
yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmalarına, zanlı 1’in 5 bin TL, zanlı
3’ün 7 bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50’şer bin TL
kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç Sağer,
zanlı 2’nin ise 12 BİN 500 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin
100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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