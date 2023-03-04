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Uyuşturucu zanlıları soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalacak

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Uyuşturucu suçundan tutuklanan zanlılar soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalacak.
Uyuşturucu zanlıları soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalacak

“Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri ve Kokain İthal ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar Yusuf Açıkel ve Erol Tayfur yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlı Yusuf Açıkel ve zanlı Erol Tayfur’un “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri ve Kokain İthal ve Tasarrufu” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 1 Mart 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne Ortaköy’de bir toprak alanda şüpheli maddelerin bulunduğunun bilgisinin alındığını söyledi.

Ramiz, yapılan kontrolde 9 ayrı poşette 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 2 adet siyah renk sırt çantasının emare alındığını belirtti.

Polis, yine bölgede kayaların altına gizlenmiş sırt çantasının içinde 12 ayrı paket halinde yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üç paket halinde yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkenevirinin emare alındığını ifade etti.

Ramiz, konu yerde pusu görevine başlandığını ve konu maddeleri almaya gelen zanlı Yusuf Açıkel’in aracıyla geldiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Zanlının aracında 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu madde, bir adet siyah renk sırt çantasının ve uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını aktaran Ramiz, aynı gün meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Lefkoşa ‘da sakin zanlı 2 Erol Tayfur’un (35) tespit edilerek tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 545 TL, 950 Euro nakit paranın  bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.

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