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Uyuşturucu zanlıları soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kalacak

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Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan M.T, Y.Ç ve A.C soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kalacak.
Uyuşturucu zanlıları soruşturma kapsamında 7 gün tutuklu kalacak

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan M.T, Y.Ç ve A.C mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ali Çavuş, Girne’de meydana gelen şiddet tehdidi ile ilgili aranan zanlı M.T'nin 21 Kasım 2022 tarihinde Girne’de bir iş yerinde tespit edildiğini ve pusu görevine başlandığını ifade etti.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pusuda beklerken zanlı M.T ve Y.Ç'nin iş yerinden çıktığını, ekiplerin harekete geçtiğini açıkladı.

Polis, zanlı M.T'nin ekipleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi zanlı Y.Ç'ye verdiğini söyledi. Polis, Y:Ç'nin  kokaini araç içerisinde bulunan ayranın içerisine döktüğünü ifade etti. İki zanlının gözaltına alındığını belirten polis, M.T'nin üzerinde yapılan aramada cebinde bir miktar kokain türü uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, operasyon esnasında iş yeri içerisinde bulunan zanlı A.C'nin ise uyuşturucu içiminde kullanılan eşyaları pencereden attığının belirlendiğini ifade etti. Polis, yapılan aramada zanlının pencereden attığı ve uyuşturucu içiminde kullanılan folyo, pet şişenin ele geçirildiğini ve analiz için emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı A.C'nin de tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, tüm emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, ancak kokainin ayranın içerisine dökülmesinden dolayı analizin uzun süreceğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca uyuşturucu maddenin nereden temin edildiğinin araştırıldığını belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

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