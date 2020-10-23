Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk

Güney Kıbrıs’tan almış olduğu uyuşturucu maddeler ile askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a girmeye çalışırken yakalan zanlılar Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nikolaev’in PCR sonuçları beklendiğinden tutukluluk duruşması gıyaplarında yapıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Lefkoşa'da zanlı 1 Sadettin Doğukan Gülbudak (E-25) ve Vladislav Nıkolaev (E-24) Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal ve tasarrufu ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarıyla Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını belirtti. Polis, 22.10.2020 tarihinde saat 21.30, Lefkoşa'da, Narkotik ekibinin pusu görevi yaptığı esnada, Güney Kıbrıs’tan gelip askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı 1 Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nıkolaev’in görüldüğünü ve zanlı Nikolaev’in elindeki Dont Stop yazılı çantayı askeri bölgeye attığını anlattı. Polis, zanlı 1 Sadettin Doğukan Gülbudak’ın üzerinde yapılan aramada sağ ön cebinde yaklaşık 1 gram kokain, şeffaf naylona sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, çanta içinde 130 gram hintkeneviri ile 30 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların suçüstü tespit edilerek tutukladıklarını söyleyerek, zanlı 2’nin gönüllü ifade verip, 21.10.2020 tarihinde Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Rum tarafına geçtiklerini, bir şahıstan 2 bin Euro karşılığında 135 gram hintkeneviri, 2 bin 2 bin 250 Euro karşılığında 21 gram kokain satın aldıklarını belirttiğini söyledi. Polis, Vladislav Nıkolaev’ın ifadesinde ayrıca zanlı Sadettin Doğukan Gülbudak’la tercümanlık için 400 Euro karşılığında anlaştıklarını belirtti. Polis, aranan bir kişi, soruşturulacak şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.