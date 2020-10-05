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Uyuşturucu zanlılarına 4 gün tutukluluk

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Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu maddealma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlılarına 4 gün tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde
alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis
Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı 1 Denis
Kıplagat Sawe ve zanlı 2 Gürsel Ferhat’ın, Kanunsuz uyuşturucu madde alma,
verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlı Gürsel
Ferhat’ın Hamitköy’de bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi alındığını ve pusu
görevi sırasında saat 19.40’da zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe’in geldiğini ve zanlı
Gürsel Ferhat’tan küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında para verdiğinin
görüldüğünü anlattı. Polis, zanlı 1’in yakalanacağını anladığını ve 1 gram
hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti. Polis, zanlı 2
Gürsel Ferhat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı
olduğuna inanılan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri olduğuna inanılan
uyuşturucu madde, 2 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 15
gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve
zanlı 1’in zanlı 2’ye verdiği 100 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi.
Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir şahıs olduğunu
söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün
tutuklu kalmasına emir verdi.

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