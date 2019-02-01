Uyuşturucu zanlılarına 5 gün ek tutukluluk

29 Ocak 2019 tarihinde Narkotik Polisi aldığı bilgi ışığında bir üniversite kampüsü içerisinde tespit ettiği Sanad Mutaz Tayscer Abukova ve Farukh Avaraz’ın kaldıkları evde yapılan aramada tasarruflarında uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 4 gr. Hint keneviri, bir adet metal öğütücü, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet plastik bardak ve bir adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınarak zanlılar tutuklanmıştı.

30 Ocak 2019 günü Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan her iki zanlıya 2 gün Poliste tutuklu kalması emri alındı.

Zanlılar bugün tekrar mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Olguları değerlendiren yargıç zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını emretti.