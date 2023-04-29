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Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk

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Gönyeli'deki ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen zanlı ve ev arkadaşları tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalacak.
Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk

“Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Alma, Verme ve Tasarrufu” suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nnamdi Stephen, J.U.M. ve B.İ.I. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, 25 Nisan 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nün Gönyeli’de zanlı Stephen’ın ikametgahında uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisinin alındığını söyledi.

Kesat, aynı gün saat 19.30’da konu ikametgahta yapılan aramada zanlı Nnamdi Stephen’in odasında satışa hazır paketlerde 49 naylon poşette 74 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti, ayrıca 20 adet boş poşetin emare alındığını da aktardı.

Polis, meseleyle ilgili olarak konu dairede ikamet eden zanlılar J.U.M. ve B.İ.I.’nin de şüpheli olarak tutuklandığını ifade etti.

Kesat, zanlı Stephen’in konu maddeyi 22 Nisan’da aranan bir şahıstan 100 gram olarak aldığını ve bir kısmını paketi 600 TL’den sattığını itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten Kesat, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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