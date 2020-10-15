Uyuşturucu zanlısı 1 gün daha tutuklu kalacak!

Lefkoşada 3 ay önce gerçekleştirilen uyuşturucu
operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen’e uyuşturucu temin eden
zanlı Pembe Kamkam, yasal olmayan yolla giriş yaparken tutuklandı.
Zanlı Pembe Kamkam’ın PCR sonucu beklendiğinden tutukluluk duruşması
gıyabında yapıldı.
Detay Özel- Evrim Kamalı
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne
bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru
Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı, Zanlı Pembe Kamkam’ın
Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal, Alma ve Verme suçlarından methaldar
olduğunu belirtti. Sakallı, zanlı Lefkoşa’da, Çağlayan bölgesinde Şehit Albay
Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 21 Ağustos 2020 tarihinde ve saat 17.00
raddelerinde zanlı Mehmet Dikmen’in tasarrufunda bulunan 150 gram
ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu
söyledi. Polis, zanlı Mehmet Dikmen’in konu maddeyi zanlı Pembe
Kamkam’dan aldığını itiraf ettiğini ve zanlı Kamkam’ın yasal olmayan yolla
KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını belirtti. Polis memuru Serkan Sakallı,
tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlı Pembe Kamkam’ın 1 gün süreyle
tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer soruşturmanın
sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir
verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.