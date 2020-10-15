Uyuşturucu zanlısı 1 gün daha tutuklu kalacak!

Lefkoşada 3 ay önce gerçekleştirilen uyuşturucu

operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen’e uyuşturucu temin eden

zanlı Pembe Kamkam, yasal olmayan yolla giriş yaparken tutuklandı.

Zanlı Pembe Kamkam’ın PCR sonucu beklendiğinden tutukluluk duruşması

gıyabında yapıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne

bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru

Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı, Zanlı Pembe Kamkam’ın

Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal, Alma ve Verme suçlarından methaldar

olduğunu belirtti. Sakallı, zanlı Lefkoşa’da, Çağlayan bölgesinde Şehit Albay

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 21 Ağustos 2020 tarihinde ve saat 17.00

raddelerinde zanlı Mehmet Dikmen’in tasarrufunda bulunan 150 gram

ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu

söyledi. Polis, zanlı Mehmet Dikmen’in konu maddeyi zanlı Pembe

Kamkam’dan aldığını itiraf ettiğini ve zanlı Kamkam’ın yasal olmayan yolla

KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını belirtti. Polis memuru Serkan Sakallı,

tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlı Pembe Kamkam’ın 1 gün süreyle

tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer soruşturmanın

sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir

verdi.