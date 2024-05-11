Uyuşturucu zanlısı Abdu Ilıkan yargılanmayı cezaevinde bekleyecek!

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal eden ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdu Ilıkan, 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Lefkoşa’da meydana gelen “askeri yasak bölgeyi ihlal” ve “uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan Abdu Ilıkan önce Askeri Mahkeme’ye ardından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne teminat talebiyle çıkarıldı.

Askeri mahkemede 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesi karar verilen zanlıyla ilgili olguları, polis memuru Emine Çıkan aktardı. Çıkan, zanlı Abdu Ilıkan’ın 1 Mayıs’ta saat 20.00’de askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve aynı gün 23.10’da yine askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü tutuklandığını anlattı.

Çıkan, zanlının üst aramasında üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet cam pipetin bulunarak, emare alındığını söyledi. Zanlının 2 Mayıs’ta Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldığını söyleyen polis, iki ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini anlattı.

Zanlının uyuşturucu kullanmadığı beyanında bulunduğunu belirten polis, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kan örneği alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi