  • BIST 10218.58
  • Altın 2444.587
  • Dolar 32.193
  • Euro 34.7877
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Uyuşturucu zanlısı Abdu Ilıkan yargılanmayı cezaevinde bekleyecek!

» »
Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal eden ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdu Ilıkan, 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu zanlısı Abdu Ilıkan yargılanmayı cezaevinde bekleyecek!

Lefkoşa’da meydana gelen “askeri yasak bölgeyi ihlal” ve “uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından tutuklanan Abdu Ilıkan önce Askeri Mahkeme’ye ardından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne teminat talebiyle çıkarıldı.

Askeri mahkemede 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesi karar verilen zanlıyla ilgili olguları, polis memuru Emine Çıkan aktardı. Çıkan, zanlı Abdu Ilıkan’ın 1 Mayıs’ta saat 20.00’de askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve aynı gün 23.10’da yine askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü tutuklandığını anlattı. 

Çıkan, zanlının üst aramasında üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet cam pipetin bulunarak, emare alındığını söyledi. Zanlının 2 Mayıs’ta Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldığını söyleyen polis, iki ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini anlattı.

 Zanlının uyuşturucu kullanmadığı beyanında bulunduğunu belirten polis, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kan örneği alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ders materyali olarak kullanılmak üzere Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya hediye11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:41
  • Hukuk Komitesi taşınmaz mallarla ilgili değişiklik tasarısını görüşüyor11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:20
  • Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bu pazar motosiklet drag yarışı yapılacak11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:18
  • Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:16
  • Karada ve denizde ‘fırtınamsı rüzgar’ uyarısı11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:14
  • Nane ve kırmızı marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi10 Mayıs 2024 Cuma 16:57
  • Girne’de yasadışı sanal bahis operasyonu: Uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı!10 Mayıs 2024 Cuma 16:10
  • Cezaevindeki grev kaldırıldı10 Mayıs 2024 Cuma 15:52
  • Hava, çarşamba gününe kadar yağmurlu olacak...10 Mayıs 2024 Cuma 15:51
  • Mustafa Akıncı ses verdi: "Son üç yıldır, 40 yıllık ‘eski siyaset’ tek şeye hizmet ediyor: Vilayetleşme”10 Mayıs 2024 Cuma 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti