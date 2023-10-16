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Uyuşturucu zanlısı Cezaevi'ne gönderildi...

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Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan Y.N.D teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlısı Cezaevi'ne gönderildi...

Mahkemede şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı.

Polis, 5 Ekim 2023 tarihinde, zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, 21 ayrı paketler halinde 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan dört adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9 bin 200 TL ve 260 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının internet üzerinden konuştuğu bir şahısla anlaşıp, 29 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında 3 kez toplam 33 gram kokain aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının aranan şahıstan uyuşturucu madde kokain aldığını, evde tartıp sattığını ve son olarak, 19 gram kokain birçok kişiye satarak, 26 bin TL aldığını, 22 binini aranan şahsa verdiğini tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının evinde bulunan paraların da uyuşturucu madde satışından elde edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının evinde bulunan 4 adet hassas terazi üzerinde MDMA ve hintkeneviri kalıntısı bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 5 Ekim tarihinden beri tutuklu olduğunu belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, yargılanamadan kaçabileceğini ifade ederek, 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin talebine itiraz eden savunma, zanlının KKTC vatandaşı bir kişiyle evli olduğunu, eşinin ve çocuğunun KKTC’de olduğunu, yargılamadan kaçmayacağını öne sürdü. Savunma, zanlıya kefil olabilecek tanıklar dinletti.

Teminat duruşmasının ardından huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 1 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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