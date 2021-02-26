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Uyuşturucu zanlısı mahkemede!

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Özgür Yılmaz tutuklanmanın ardından dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlısı mahkemede!

Hamitköy’de şüpheli görülmesi üzerine polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Özgür Yılmaz tutuklanmanın ardından dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları atardı. Ramiz, 23 Şubat tarihinde saat 18.15 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Hamitköy'de şüpheli vaziyette tespit edilen Zanlı Özgür Yılmaz’ın üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile parlak kâğıt parçasına yaklaşık 100 miligram ağırlığında sarılı tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının akabinde gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve ifadesinde tasarrufunda bulunan maddeyi Haspolat’ta aranmakta olan bir şahıstan 3 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini dile getirerek, aranmakta olan bir şahsın söz konusu olması nedeniyle zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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