  • BIST 1.397
  • Altın 438,174
  • Dolar 7,8568
  • Euro 9,3552
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA34'ü yerel 42 pozitif vaka

Uyuşturucu zanlısı mahkemede!

» »
Lefkoşa’da sahte evrak düzenleme meselesi ile ilgili olarak yapılan operasyon narkotik operasyonuna dönüştü. Tutuklanan zanlı Joel Rılwan Kasumu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlısı mahkemede!

Lefkoşa’da sahte evrak düzenleme meselesi ile ilgili olarak yapılan operasyon narkotik operasyonuna dönüştü. Tutuklanan zanlı Joel Rılwan Kasumu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Özder, 18 Mart 2021 tarihinde gönyelideki bir ikametgâhta resmi belge düzenlendiği ve tedavüle sürüldüğü yönünde bilgi alındığını belirterek, aynı gün mali şube tarafından saat 11.50 raddelerinde zanlı Joel Rılwan Kasumu’nun ve kız arkadaşının bu ikametgâhta kaldığının belirlendiğini kaydetti.  Söz konusu ikametgâhta mahkeme emriyle arama yapıldığını dile getiren Polis, yapılan aramada ikametgâhın tuvalet kısmında 442 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını vurguladı. Özder, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeyi şubat ayı içerisinde aranmakta olan bir şahıstan 2 gram şeklinde aldığını ve bir kısmını tükettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ozan Özder mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını belirterek etki etme olasılığı olmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

mahkeme-uyusturucu-(2).jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 5 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadına Şiddet hız kesmiyor!22 Mart 2021 Pazartesi 12:33
  • Danimarka-Türkiye alışverişini hackleyip ödemeyi KKTC'ye yönlendirdi!22 Mart 2021 Pazartesi 12:28
  • KTOEÖS:İstanbul Sözleşmesini Reddedenler Eğitimimizden, Kültürümüzden Derhal Elini Çekmelidir22 Mart 2021 Pazartesi 12:12
  • Pazarcılardan Suyu Doğru Kullanma Uyarısı22 Mart 2021 Pazartesi 11:59
  • 7 hemşire pozitif!22 Mart 2021 Pazartesi 11:39
  • "Suya değer vermek geleceğe değer vermektir"22 Mart 2021 Pazartesi 11:19
  • “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi 1 Nisan’da izleyiciyle buluşacak22 Mart 2021 Pazartesi 11:09
  • K.T.M.M.O.B Çevre Mühendisleri Odası'ndan Dünya Su Günü açıklaması22 Mart 2021 Pazartesi 10:52
  • Okullarda bugünden itibaren beş gün süreyle ders kesimine gidildi22 Mart 2021 Pazartesi 09:35
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak22 Mart 2021 Pazartesi 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti