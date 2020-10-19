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Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

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 Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Afan Mathıas Bulus ve Gideon Adekanbi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

 Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Afan Mathıas Bulus ve Gideon Adekanbi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Afan Mathıas Bulus ve zanlı 2 Gideon Adekanbi’nin Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.10.2020 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da CÖŞ ekibi tarafından zanlıların şüpheli görüldüğünü ve zanlı 1’in tasarrufunda 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını, her iki zanlının da tutuklandığını anlattı.  Polis, zanlıların konu maddeyi belediyenin park yerinde bulup, aldıklarını beyan ettiklerini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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