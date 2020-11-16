  • BIST 1.300
  • Altın 466,827
  • Dolar 7,7372
  • Euro 9,1636
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

» »
Gönyeli’de satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlı Paul Okoeko dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Gönyeli’de satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlı Paul Okoeko dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 11.11.2020 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide zanlı Paul Okoeko’nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı bilgisinin alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 7 Kasım’da Lefkoşa’da meseleyle bağlantılı olan ve aranan bir şahıstan 12 gram olarak 4 bin 500 TL karşılığında aldığı, 1 gramını yine aranan 1 kişiye verdiğini belirttiğini söyledi. Polis, zanlının Eylül 2019 tarihinden itibaren yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukatı, teminata itiraz etti. Zanlı, uyuşturucu satmadığını  ve okula kaydı olduğunu ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, duruşma neticesinde sanığın 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenlik Sınavlarına Başvuracaklara Önemli Duyuru16 Kasım 2020 Pazartesi 15:03
  • En Fazla Yağış Metrekareye 50 Kilogramla Esentepe’de Kaydedildi16 Kasım 2020 Pazartesi 15:01
  • "Uzun vadeli icraat hükümeti kurulmalı"16 Kasım 2020 Pazartesi 14:59
  • Atatürk Ve Cumhuriyet Konulu Kompozisyon Yarışması Düzenlendi16 Kasım 2020 Pazartesi 14:52
  • Diş Hekimliği Haftası etkinliklerle gerçekleşecek16 Kasım 2020 Pazartesi 14:51
  • Saner mecliste açıkladı;“Bugün siyasi parti yetkileriyle yeniden bir araya geleceğiz”16 Kasım 2020 Pazartesi 14:50
  • Gençler Kıbrıs Öykülerini Yazıyor16 Kasım 2020 Pazartesi 14:48
  • 1 Haftada tam 37 kaza!16 Kasım 2020 Pazartesi 14:46
  • Tatlısu'da kanunsuz avlanma tespit edildi!16 Kasım 2020 Pazartesi 14:44
  • İskele Limanı’nda Dip Temizliği Yapıldı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti