  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluluk

» »
Lapta’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Kulle dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluluk

Lapta’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Kulle dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek huzurda bulunan zanlı Ahmet Kulle’nin 23 Ekim 2020 tarihinde 22.00 - 22.40 saatleri arasında Lapta adresinde sakin Ahmet Kulle’nin ikametgâhında yapılan aramada; elbise dolabında bulunan siyah renk el çantasındaki kahverengi zarf içerisinde 11 ayrı beyaz renk naylona sarılı ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 6 gram ağırlığında, ayni dolap içerisindeki plastik kapta yaklaşık 3 gram ağırlığında ve yatak odasındaki valiz içerisinde beyaz renk kutuda şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynalı büfe çekmecesinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan “Uniweigh” marka hassas terazi tespit edildiğini belirtti. Polis ayni gün Ahmet Kulle’nin kullanımında bulunan ZNY 870 plakalı araçta yapılan aramada ise; aracın sağ kapı cebinde bulunan Silk Cut marka sigara paketi içerisinde 4 ayrı beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru İbrahim Atabek zanlı Ahmet Kulle’nin suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde söz konusu maddeleri Ekim ayı içerisinde bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın devam ettiğini ve bağlantılı bir kişinin daha arandığını bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasa emir verdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTEMB 11. Olağan genel kurul toplantısı yapıldı24 Ekim 2020 Cumartesi 15:56
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC’den Ayrıldı24 Ekim 2020 Cumartesi 15:55
  • Pilli:KKTC-TC arasındaki ilişkiler finansal olmaktan öte yaşamsal bir anlam ifade etmektedir24 Ekim 2020 Cumartesi 15:20
  • Üstel:UBP'nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır.24 Ekim 2020 Cumartesi 15:10
  • Oktay: "Pandemi döneminde KKTC''ye her türlü desteği çok hızlı verdik ve vermeye devam edeceğiz"24 Ekim 2020 Cumartesi 14:58
  • Girne Polis Müdürlüğü Telefon Hatlarında Arıza24 Ekim 2020 Cumartesi 14:30
  • Fuat Oktay: Maraş çocukların geleceği olsun24 Ekim 2020 Cumartesi 13:38
  • Fuat Oktay, Kapalı Maraş’ta24 Ekim 2020 Cumartesi 12:28
  • Girne Ada Lions Kulübü Ve Girne Leo Kulübü Esentepe İlkokulunda Göz Taraması Gerçekleştirdi24 Ekim 2020 Cumartesi 12:15
  • Hasan Taçoy UBP Genel Başkanlığı İçin Aday Olacağını Açıkladı..24 Ekim 2020 Cumartesi 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti