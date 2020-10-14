Uyuşturucu zanlısına tutuksuz yargılama

Lefkoşa’da meydana gelen Sentetic Cannabionid türüuyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlıİsmet Yapıcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen Sentetic Cannabionid türü

uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı

İsmet Yapıcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı İsmet

Yapıcı’nın Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic Cannabionid türü uyuşturucu

madde ithal, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,

06.10.2020 tarihinde 19.50’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi

tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin

bilgisinin alındığını söyledi. Polis, Narkotik ekibi tarafından söz konusu

ikametgâhta 21.00- 21-30 saatleri arasında ölenin yatak odasında zemin üzerinde

kâğıt üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu

madde, yine zemin üzerinde 500 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü

uyuşturucu madde, kapı girişinde zemin üzerinde 100 miligram ağırlığında

sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde, yatak ucu yanında 200 miligram

ağırlığında tütünle karışık sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddenin

bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un konu maddeleri

zanlı İsmet Yapıcı’dan 200 TL’ye aldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı

İsmet Yapıcı’nın evinde 07.10 ile 08.00 saatleri arasında Narkotik ekibi

tarafından zanlının ikametgahına gidilip, sol elindeki 4 gram ağırlığında sentetic

Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç

kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada

04.10.2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan aranan bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya,

30 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, 06

Ekim 2020 tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis,

tahkikatın tamamlandığını ve zanlının benzeri sabıkası olduğunu belirtip,

mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının

yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması,

25 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber üç kefilin 100

biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz

yargılanmasına emir verdi.