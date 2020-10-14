Uyuşturucu zanlısına tutuksuz yargılama

Lefkoşa’da meydana gelen Sentetic Cannabionid türü
uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı
İsmet Yapıcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Detay Özel- Evrim Kamalı
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı İsmet
Yapıcı’nın Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic Cannabionid türü uyuşturucu
madde ithal, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,
06.10.2020 tarihinde 19.50’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi
tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin
bilgisinin alındığını söyledi. Polis, Narkotik ekibi tarafından söz konusu
ikametgâhta 21.00- 21-30 saatleri arasında ölenin yatak odasında zemin üzerinde
kâğıt üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu
madde, yine zemin üzerinde 500 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü
uyuşturucu madde, kapı girişinde zemin üzerinde 100 miligram ağırlığında
sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde, yatak ucu yanında 200 miligram
ağırlığında tütünle karışık sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddenin
bulunarak emare alındığını belirtti.
Polis, yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un konu maddeleri
zanlı İsmet Yapıcı’dan 200 TL’ye aldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı
İsmet Yapıcı’nın evinde 07.10 ile 08.00 saatleri arasında Narkotik ekibi
tarafından zanlının ikametgahına gidilip, sol elindeki 4 gram ağırlığında sentetic
Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç
kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada
04.10.2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan aranan bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya,
30 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, 06
Ekim 2020 tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis,
tahkikatın tamamlandığını ve zanlının benzeri sabıkası olduğunu belirtip,
mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının
yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması,
25 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber üç kefilin 100
biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz
yargılanmasına emir verdi.
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