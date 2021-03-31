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Uyuşturucudan ceza alan 2 şahsın cezaları azaltıldı

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Kemal Numan Mehmet ve Can Tekin Yılmaz’ın almış oldukları hapis cezasına karşı yapmış oldukları istinaf başvurusu kabul edildi.
Uyuşturucudan ceza alan 2 şahsın cezaları azaltıldı

Esentepe, Lapta ve Boğaz’da 3 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 2 buçuk kilo hintkeneviri ile 80 gram kokain ile suçüstü tutuklanıp yargılanan sanıklar Kemal Numan Mehmet ve Can Tekin Yılmaz’ın almış oldukları hapis cezasına karşı yapmış oldukları istinaf başvurusu kabul edildi.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Yüksek mahkeme heyeti Başkan Bertan Özerdağ ve Üyeler Beril Çağdal ile Peri Hakkı’nın değerlendirdiği istinaf başvurunda heyetin kararını Başkan Özerdağ açıkladı. Özerdağ Girne Ağır Ceza Mahkemesinin Nisan 2019 tarihinde sanık Kemal Numan Mehmet’in 10 Yıl ve Can Tekin Yılmaz’ın 12 yıl hapis cezası aldığı karının istinaf edilmesi üzerine yaptığı değerlendirmede sanıklara verilen cezanın yüksek olduğuna bulgu yaptı. Heyet sanık Kemal Numan Mehmet’in cezasını 9 yıla, Can Tekin Yılmaz’ın ise 10 yıla düşülmesine karar verdi.

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