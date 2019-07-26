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Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankart taşıyan kişi uyuşturucuyla yakalandı

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Samsun’da, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı için hayatını kaybeden bir gencin cenazesinde uyuşturucuyla mücadele pankartı taşıyan bir kişi üzerinde uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Uyuşturucudan ölen gencin cenazesinde pankart taşıyan kişi uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da uyuşturucudan hayatını kaybeden 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar’ın cenazesinde ailesi ve yakınlarınca uyuşturucu maddeye karşı pankartlar açıp tepki gösterenler arasında yer alan A.Y. (36), polis tarafından üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

A.Y. ifadesinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Bahar’a uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan Seyit Ahmet C. ise tutuklandı.

Olay, 20 Temmuz’da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Hacı Ali Bahar, arkadaşlarıyla birlikte metruk binaya girip iddiaya göre, uyuşturucu madde kullandı. Sabah binaya gelen başka bir arkadaşı Bahar’ın cansız bedenini buldu ve polise haber verdi. Bahar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre Bahar’ın kanında aşırı dozda uyuşturucu maddeye rastlandı.

Cenazede uyuşturucuyla mücadele pankartları açıldı

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Cenazede, Bahar’ın ailesi, yakınları ve mahalleli üzerinde‘Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık’, ‘Uyuşturucu kimyasal silahtır, aileyi parçalayan düşmandır’, ‘Uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma’ yazılı pankartlar açıp, uyuşturucuya tepki gösterdi.

Cenazede pankart taşıyanlar arasında yer alan A.Y., ilçede polis ekiplerince yapılan denetim ve kontroller sırasında, Kadıköy Mahallesi’nde boş bir arazide bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ‘bonzai’ ile yakalanan şüpheli A.Y., sorgusu için emniyete götürüldü. A.Y. ifadesinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bahar’a uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla narkotik polis ekiplerince gözaltına alınan Seyit Ahmet C. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme’de tutuklandı.

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