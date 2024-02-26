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Uyuşturucudan tutuklandı... Yargılanmayı Cezaevi'nde bekleyecek...

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Lefkoşa ve Alayköy’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle tutuklanan B.E teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucudan tutuklandı... Yargılanmayı Cezaevi'nde bekleyecek...

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlı B.E hakkındaki olguları polis memuru Murat Kermeoğlu aktardı.

Polis, 10 Şubat 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Büyük Raşit Sokak Dervişe Sakallı Apartmanında kalan zanlı B.E'nin ikametgahında yapılan aramada 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 190 adet uyuşturucu haplar ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet siyah renk hassas terazi ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rolü şekline getirilmiş 10 TL kağıt  para uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 24 bin TL , 650  Dolar ile 1100 Euro nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde Alayköy’de uyuşturucuları saklamak için bir evinin bulunduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının Alayköy’deki evinde 20:45-21:10 saatleri arasında yapılan aramada 180 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 300 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlı B.E'nin ifadesinde uyuşturucu maddeleri 14 Aralık 2023 tarihinde 40 gram kokain, 400 gram hintkeneviri ve 550 adet hap şeklinde Girne Turizm Limanından ülkeye ithal ettiğini, 15 Aralıkta bir şahsa 26 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve 20 adet hap satarak, 36 bin TL para aldığını, evinde bulunan 24 bin TL paranın 36 binden geriye kalan meblağ olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise tutuklu yargıya itiraz ederek, KKTC veya Türkiye’de uyuşturucu satmadığını söyledi. Zanlı, tutuksuz yargılanmayı talep ederken, yargılamadan kaçmayacağını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargı Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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