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Uyuşturucudan Tutuklu Bulunan Kıbrıslı Türk’ün İş Birlikçisi Olduğu İddia Edilen Kamerunlu Tutuklandı

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Uyuşturucudan Tutuklu Bulunan Kıbrıslı Türk’ün İş Birlikçisi Olduğu İddia Edilen Kamerunlu Tutuklandı
Uyuşturucudan Tutuklu Bulunan Kıbrıslı Türk’ün İş Birlikçisi Olduğu İddia Edilen Kamerunlu Tutuklandı

 Güney Kıbrıs Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin önceki gün, 35 yaşındaki Kamerunlu siyasi sığınmacıyı, uyuşturucudan tutuklanan 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün iş birlikçisi olduğu iddiasıyla tutukladığı bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiğini; ikametgahında yapılan aramada da Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda bulunanlarla benzeyen yeşil bitki materyali tespit edildiğini yazdı.


Haberde, olayla ilgili başka tutuklamaların da olacağı, çünkü Kamerunlu kadının bu kadar büyük miktardaki uyuşturucuyu tek başına dağıtmasının mümkün olmadığı ifade edildi.


Gazete, polisin Kıbrıslı Türk’ün telefon kayıtlarını da incelediğini ve uyuşturucuyu teslim alacak olan kişiyle ilgili bilgilere ulaştığını belirtti.

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