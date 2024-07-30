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"Uyuşturucuları hem sattık, hem içtik"... Cezaevi'ne gönderildiler!

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
"Uyuşturucuları hem sattık, hem içtik"... Cezaevi'ne gönderildiler!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurunda bulunan zanlılar Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş’in 19 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından  gerçekleştirilen operasyon sonucu, tasarruflarında, yaklaşık toplam 44 gramı satış satışa hazır şekilde paketlenmiş 79 Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 22 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar, yaklaşık 312 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 50 euro ve hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8.000 TL ve 1000 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını, uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıstan aldıklarını, bir kısmını içip, 10 gram hintkenevirini 8 bin TL paraya sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, her iki zanlının ikametgahlarında arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti.

Polis, meseleyle ilgili her iki zanlının ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların tasarruflarında ele geçirilen 8 bin TL paranın uyuşturucu satışından elde edildiğini, bin eurounun ise uyuşturucu temin ettikleri şahsa güneye gönderecekleri para olduğunu belirtti. Polis, Mehmet Umut Kılınçarslan’ın turist, Bahri Baran İbiş’in ise öğrenci olarak ülkede bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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