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Uyuşturucuyla ilgili yazışmaları tespit edildi tutuklandı!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Tasarruf” suçlarından tutuklanan A.B'nin ardından R.C'de tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucuyla ilgili yazışmaları tespit edildi tutuklandı!

Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 7 Aralık’ta, saat 19.45’te, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin devriyede bulunduğu bir sırada yol kenarında durmakta olan Gönyeli’de sakin A.B'nin üzerindeki siyah renk prada marka omuz çantası içerisinde ve üzerinde yapılan arama da omuzundaki prada marka çanta içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve R.C'ye ait sürüş ehliyeti tespit edildiğini söyledi. Polis, A.B'den izahat istendiğinde çantanın kendisine ait olmadığını ve R.C'yi tanımadığını ancak cep telefonunda yapılan incelemede, R.C ile Arapça dilinde Whatsapp üzerinden madde ile ilgili mesajlaştıktan belirlediğini söyledi.

Polis, zanlının önceki gün Lokmacı Sınır Kapısından çıkış yaptığı esnada tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde 15 gün önce sırt çantasını A.B'ye verdiğini, aynı zamanda cüzdanını kaybettiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun Data incelemesine gönderileceğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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