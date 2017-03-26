Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun çalışmaları sürüyor

Moda Tasarımcısı ve Kurgucu Abdullah Öztoprak’ın, toplumdaki farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu adına organize ettiği 3 bacaklı “Ben Hangisiyim Projesi” hayata geçiyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Ben Hangisiyim” Projesi’nin 3 ayağı ve amaçları şu şekilde belirlendi:

“1-Madde bağımlısı çocuğu olan aileler yanında tüm aileler, kurumlar ve özel sektör çalışanları, cezaevinde yatan mahkumlar ve işsiz gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinden gönüllülerin katılımı ile “Hartuç” (kağıt torba) projesinin hayata geçirilmesi.

a)Projenin amacı hem söz konusu gruplara ekonomik olarak katkı sağlamak; yaşama tutunmalarını sağlamak; Atıkların azaltılması geri dönüşümü, çevreyi korumak; daha kaliteli bir hayat için sağlıklı tüketim hedeflemek; bireylerin ve ailelerin sohbet ortamında birlikte üretim hazzını yaşaması.

b) Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi insanlarımızı ve işletmelerimizi insan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olan plastik poşet kullanımından çok daha sağlıklı olan hartuç kullanımına geçmelerini teşvik etmek.

c)Atılacak olan gazeteleri geri dönüşümle yeniden kazanmak.

d)Hartuçların üzerine basılacak olan madde bağımlılığı ile ilgili sloganlarla vatandaşlarımıza anlamlı mesajlar vererek, uyuşturucu ile mücadelede bilinç düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağlamak.”

Bireyler yanında birçok sivil toplum örgütünün destek vereceği “Hartuç Projesi” İçişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde Merkezi Cezaevi’nde de uygulamaya konulacak. Burada mahkumlar tarafından üretilecek hartuçlarla yine mahkumlara gelir sağlanması hedeflenmektedir.

Yapılacak hartuçların, pazarlarda, marketlerde ve mağazalarda kullanılmasına ilişkin yerel yönetimler ve firmalarla işbirliği yürütülecek.

Bu çalışma ve projenin diğer ayaklarının en geniş şekilde topluma ulaşması ve destek sağlanması konusunda da sosyal medya üzerinden de çalışma başlatıldı.

KAMU SPOTU VE KISA FİLM ÇEKİMİ

Açıklamaya göre, komisyon üyeleri ve uzmanları ile işbirliğinde yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen konular çerçevesinde Abdullah Öztoprak bir kısa film, bir de kamu spotu çekimi gerçekleştirdi.

Hazırlanan kısa filmi, 28 Mart’ta Galası yapılacak olan “..kanatlarımı kırsaydın keşke anne..” sahne gösterisi öncesi ilk kez katılımcılar izleyecek. Kamu spotu çalışmaları ileriki dönemde de sürdürülecek.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SAHNE GÖSTERİSİ

Projenin üçüncü ayağı ise, Abdullah Öztoprak’ın Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu adına hazırladığı “…kanatlarımı kırsaydık keşke anne…” adlı sahne gösterisi.

Dünyada kendi defile ve gösterilerinin sahne müziklerini de besteleyen tek moda tasarımcısı olan Abdullah Öztoprak, “…kanatlarımı kırsaydık keşke anne…” gösterisinin tüm müziklerini besteledi. Bu gösterinin, “dünyanın ilk soundtracklı defile gösterisi olma özelliğini taşıdığı” da belirtildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katılımıyla 28 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Merit Park Otel’de gerçekleştirilecek olan gala gösterisi protokolün yanı sıra halka açık olacak.

Hazırlanan kısa film de, gala gecesi davetlilere gösterilecek.