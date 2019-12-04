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Uyuşturucuyla yakalanan gardiyan, görev yaptığı cezaevine kondu

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Uyuşturucuyla yakalanan gardiyan, görev yaptığı cezaevine kondu
Uyuşturucuyla yakalanan gardiyan, görev yaptığı cezaevine kondu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. uyuşturucuyla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., görev yaptığı cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Jandarmada Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memuru olarak görev yapan R.K.’nin uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, R.K.’nın İstanbul’dan aldığı uyuşturucu maddeyi otomobil ile Gölcük’e götürdüğünü tespit etti. Düzenlenen operasyonla aracı durduran jandarma ekipleri, R.K.’yi gözaltına alırken, araçta yapılan aramada değeri 15 bin lira olan 30 gram metamfetamin bulundu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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