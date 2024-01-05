  • BIST 7559.64
  • Altın 1957.505
  • Dolar 29.8368
  • Euro 32.626
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Uyuşturucuyla yakalandı... "Bir kısmını sattım, bir kısmını kendime ayırdım"

» »
Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla tutuklanan Ö.B yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucuyla yakalandı... "Bir kısmını sattım, bir kısmını kendime ayırdım"

Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerin, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan zanlıya ait ikametgahta arama yaptığını söyledi.

Polis, evde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen bin 600 TL para bulunduğunu açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi 23 Aralık tarihinde aranan bir şahıstan bin euro karşılığında 56 gram olarak aldığını, 14 gramını satıp 9 bin TL gelir elde ettiğini, geriye kalan kısmı ise kendi içimi için ayırdığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının “uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu” suçlarından aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini belirtti.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve sabıkası bulunmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Acılı anne... "Raporlar ortada. Yalan söyleyerek bizi daha fazla yıpratmasınlar"05 Ocak 2024 Cuma 15:00
  • Bozkurt'un şoförü ifadeye şaşırdı: Tanımaması mümkün değil05 Ocak 2024 Cuma 15:00
  • Arıklı: Amacımız vatandaşa kaliteli hizmet vermek05 Ocak 2024 Cuma 14:25
  • Otelin valesi: 10 katlı olan otel depremden sonra 3 kat gibi göründü05 Ocak 2024 Cuma 14:18
  • Otel çalışanı Enver Demir dinlendi.. İşte detaylar05 Ocak 2024 Cuma 14:17
  • Hava sıcaklığı düşecek. Sağanak yağmur etkili olacak05 Ocak 2024 Cuma 14:16
  • Taşımacılar verilen izinleri protesto etti...05 Ocak 2024 Cuma 14:15
  • Karaoğlanoğlu’nda Yaşanan Korkunç Olay: Tartışma Sonucu Yaralama05 Ocak 2024 Cuma 13:42
  • 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ve İthal İllegal Mal Operasyonu: İzinsiz Giriş Yapan Şahıs Tutuklandı05 Ocak 2024 Cuma 13:24
  • Lefkoşa'da Park Halindeki Araçta Yangın05 Ocak 2024 Cuma 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti