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Uyuşturucuyu 2 bin 300 TL'ye aranan bir şahıstan almış!

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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan S.K'ya uyuşturucu verdiği tespit edilen M.H yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucuyu 2 bin 300 TL'ye aranan bir şahıstan almış!

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Fezile Kesat aktardı.

Polis memuru, 24 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa’da Erdoğan Yıldırım Sokak’ta park halinde bulunan V.M.’ye ait araçtan hırsızlık yapan zanlı S.K'nın tutuklandıktan sonra üzerinde yapılan aramada yarım gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlı S.K'nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi M.H'den aldığını söylediğini aktardı.

Polis, 29 Ocak tarihinde zanlının tespit edilerek, tutuklandığını, Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki evinde arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada 5 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 11 Ocak 2024 tarihinde 10 gram olarak, 2 bin 300 TL karşılığında şu anda aranan bir şahıstan aldığını, bir kısmını yalnız, bir kısmını da S.K ile birlikte içtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, hem zanlı M.H hem de S.K'nin ifadelerinin araştırıldığını, ele geçirilen maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu söyledi.

Polis, aranan bir şahsın da olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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