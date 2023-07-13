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Uyuşturucuyu 2 bin 500 Euro'ya satın almış...

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Şüpheli görülen araçta yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulması üzerine tutuklanan zanlı C.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucuyu 2 bin 500 Euro'ya satın almış...

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı.

Polis, 12.07.2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında aracıyla şüpheli görülen zanlı C.G'nin polisi fark edip, araçtan içinde toplam 72 gram ağırlığındaki kokain olduğuna inanılan yeşil renk poşet attığının görüldüğünü ve suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada konu maddeleri Arap uyruklu bir şahıstan 2.500 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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