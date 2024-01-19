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Uyuşturucuyu 7 bin TL karşılığında Nijeryalı birinden almış!

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Gönyeli’de tespit edilen ve hem evinde hem de aracında uyuşturucu bulunan J.T.O yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Uyuşturucuyu 7 bin TL karşılığında Nijeryalı birinden almış!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Fezile Kesat, mahkemede olguları aktardı.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin 17 Ocak 2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Gönyeli’de yaya olarak yürüyen zanlıyla kimlik kontrolü yapmak için durdurduğunu söyledi.

Polis, zanlının ekipleri fark edince koşarak kaçmaya başladığını, yaşanan kovalamaca sonucu makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının Gönyeli’deki evinde CÖŞ tarafından yapılan aramada 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlının ikametgahının önünde park halindeki aracında yapılan aramada ise 10 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini; uyuşturucu maddeyi 17 Ocak tarihinde Gönyeli’de Nijeryalı bir şahıstan 7 bin TL’ye aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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