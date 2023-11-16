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Uyuşturucuyu aldığı şahıs aranıyor...

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Demirhan’da kullanımındaki araçta 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan A.D yeniden “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucuyu aldığı şahıs aranıyor...

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, aranan şahıs olan A.D'nin 7 Kasım 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında Demirhan’da kullanımındaki araçta Cürümleri Önleme Şubesi ekibince tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aracında arama yapıldığını belirtti.  

Polis, yapılan aramada26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlının söz konusu maddeyi aranan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini söyleyen polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, zanlının uyuşturucuyu alması için belli bir noktaya bırakan şahıs ile zanlının uyuşturucu maddeyi teslim aldıktan sonra para ödediği şahsın arandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi aldığı bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi

Zanlının sabıkası veya askıda davası olmadığını kaydeden polis,  uygun bir teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. 

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