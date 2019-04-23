Gazimağusa sakini D. Ş, 22.4.2019 tarihinde tasarrufunda 16 gr. ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid maddesi bulundurma suçu ile ilgili olarak bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı.

Gazimağusa sakini D. Ş, 22.4.2019 tarihinde tasarrufunda 16 gr. ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid maddesi bulundurma suçu ile ilgili olarak bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yemin tahtında şahadet veren narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde görevli tahkikat memuru, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şubesinin aldığı bilgi doğrultusunda 22.4.2019 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Gazimağusa’da zanlı D.Ş’nin de içerisinde bulunduğu kiralık aracın tespit ederek kontrol maksadıyla müdürlük avlusuna getirildiğini aktardı.

Uyuşturucuyu müdürlük avlusundaki çitlere attı

Tahkikat memuru şahadetine devamla, kiralık aracın içerisinden inen zanlının tasarrufunda bulundurduğu şeffaf renk naylon poşet içerisine sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 16 gr. ağırlığında sentetik cannabinoid maddesini müdürlük içerisindeki çitler arkasına attığı sırada tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Meçhul bir şahıstan 500 TL karşılığı satın alındı.

Mesele ile ilgili gönüllü bir ifade veren zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi 500 TL karşılığında meçhul bir şahıstan satın aldığını itiraf ettiğini belirten tahkikat memuru tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)