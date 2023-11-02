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Uyuşturucuyu Nijeryalı birinden 2 bin 900 Euro karşılığında almış...

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Demirhan’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan B.C.D Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Uyuşturucuyu Nijeryalı birinden 2 bin 900 Euro karşılığında almış...

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Kasım 2023 tarihinde alınan bir bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını belirtti.

Kesat, zanlının Mağusa’dan Lefkoşa’ya geldiğinin öğrenildiğini ve aracıyla Değirmenlik- Dağyolu’nun kavşağına geldiğinde durdurulduğunu ancak kapıların kilitli olması nedeniyle sol yolcu kapısının kırılarak, araçta arama yapıldığını belirtti.

Kesat, zanlının aracında yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri ile hassas terazinin bulunup, emare alındığını kaydetti.

Yürütülen soruşturma neticesinde zanlının Mağusa’ya giderken yolda buluştuğu Nijeryalı bir kişiye 2 bin 900 Euro verdiği ve Yonca kavşağına bir tabelanın altına bırakılan uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra yakalandığını anlatan Kesat, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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