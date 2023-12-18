  • BIST 7875.98
  • Altın 1890.342
  • Dolar 29.058
  • Euro 31.7588
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

Uyuşturucuyu tanımadığı bir şahıstan almış!

» »
Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 28 gram uyuşturucu madde ile yakalanan H.K mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucuyu tanımadığı bir şahıstan almış!

Polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı. Polis, 18 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da İstanbul Sokak’ta RU006 plakalı aracıyla seyreden zanlının devriye gezen ekipler tarafından durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti.

Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ'de 3 sendika ortak eylem yapma kararı verdi18 Aralık 2023 Pazartesi 13:40
  • YDÜ Rumî Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Celaleddin Rumî Bilimsel Kongresi”, 13 ülkeden bilim insanlarını bir araya getirdi18 Aralık 2023 Pazartesi 13:39
  • KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 7 Yangın ve 29 Hususi Servis Olayı Kaydedildi18 Aralık 2023 Pazartesi 13:17
  • KKTC'de İkamet İzinsiz 14 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı18 Aralık 2023 Pazartesi 13:01
  • Berova: Yapay fiyat artışına yönelik de önlemleri almakla yükümlüyüz18 Aralık 2023 Pazartesi 12:24
  • Bütçe görüşmeleri... KHK bütçesi onaylandı...18 Aralık 2023 Pazartesi 12:22
  • Sanayi Odası’ndan LTB Paylaşım Mutfağı’na yerli ürün desteği18 Aralık 2023 Pazartesi 12:21
  • Erdoğan'la görüşmenin ardından Tatar'dan önemli açıklama18 Aralık 2023 Pazartesi 12:20
  • Eylem'den Eğitim Bakanına: Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin18 Aralık 2023 Pazartesi 11:13
  • TÜRK- BİR’E ALMANYA’DAN ÖDÜL18 Aralık 2023 Pazartesi 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti