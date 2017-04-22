Uyuyan banka hesaplarından 5 milyon TL çaldılar

Ankara'da eşine benzerine zor rastlanacak bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bankada uzun süredir işlem yapılmayan hesapları hedef alan dolandırıcılar yaklaşık 5 milyon TL çaldı.

Ankara’da bir bankanın genel müdürlüğünde çalışan Sadık D., yüksek miktarda para bulunan ve müşterilerin yıllardır kullanmadığı hesap bilgilerini anlaştığı bir şebekeyle paylaştı. 13 müşterinin ismine sahte kimlik hazırlayan şebeke ‘uyuyan hesaplardan’ 4 milyon 946 bin lira boşalttı.

Ankara’da bir bankanın genel müdürlüğünde çalışan Sadık D., yüksek miktarda para bulunan ve müşterilerin yıllardır kullanmadığı hesap bilgilerini anlaştığı bir şebekeyle paylaştı. 13 müşterinin ismine sahte kimlik hazırlayan şebeke ‘uyuyan hesaplardan’ 4 milyon 946 bin lira boşalttı. 1 aylık takibin ardından operasyon yapan İstanbul Mali Polis, şebekeyi suçüstü yaparak hepsini gözaltını aldı.

KÖSTEBEK BANKADAN

İstanbul ve Ankara hattında banka hesapları üzerinden dev vurgun yapan şebeke 1 aylık titiz çalışma sonunda çökertildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında şebekenin nasıl dolandırıcılık yaptığı adım adım ortaya çıkarıldı. Tespitlere göre; söz konusu bankanın Ankara’daki genel müdürlük binasında çalışan Sadık D. (40), sahipleri tarafından uzun süredir hiç işlem yapılmayan, kullanılmayan, içerisinde yüklü miktarda para bulunan ve ‘Uyuyan Hesap’ olarak adlandırılan mevduat hesaplarını inceledi. Sahipleri yurt dışında olan hesapların bilgilerini de alan Sadık D., söz konusu banka hesaplarını ve sahiplerinin kişisel bilgilerini irtibat kurduğu suç ortaklarına aktardı.

20 HESABI ELE GEÇİRDİLER

Emniyetin tespitlerine göre; bankanın genel müdürlük çalışanı Sadık D.’den bilgileri alan ve kendi fotoğrafları ile hazırladıkları sahte kimliklerle paraları çeken Aziz K. (58) ve Raşit Ö. (50) isimli iki dolandırıcı, 24 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasındaki 10 gün içerisinde bu yöntemle 13 kişiye ait 20 farklı banka hesabını boşalttı. İddialara göre dolandırıcıların bu yöntemle mağdurların banka hesaplarından 1 milyon 12 bin 500 Euro, 236 bin dolar ve 115 bin lira çektikleri tespit edildi. 1 milyon lira nakit paranın ise İstanbul Mali Polisi tarafından operasyon günü hesaplara konulan blokeler sonucunda kurtarıldığı belirtildi.

SON PARAYI ÇEKİYORDU

Fatih Topkapı’da yer alan bankanın şubesinde bir kişiye ait mevduat hesabından 100 bin Euro ve 75 bin lira çekmeye çalışan Aziz K., Raşit Ö. ve banka şubesinin dışında bekleyerek suç ortaklarına gözcülük yapan Görkem K. (32) ile Kadir T. (36) isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Bankacı Sadık D. de Ankara’da gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.