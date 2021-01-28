Fakat son araştırmalar paranormal olarak tanımlanan mumyanın gizemine bilimsel açıklık getirdi. Doktor Alfredo Salafia tarafından mumyalanan 2 yaşındaki küçük kızın damarlarına bir sıvı enjekte edildiği biliniyordu. Fakat sihirli bileşimin ne olduğu doktor tarafından asla açıklanmamıştı.

İtalya'da 1918’de doğduktan sonra 1920'de İspanyol Gribi nedeniyle yaşamını yitiren ve " Uyuyan Güzel" diye de anılan Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde 97 yıldır göz kapaklarını açıp kapatması gizemliydi