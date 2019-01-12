  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Uzak bir galaksiden yayıldığı keşfedilen gizemli dalgalara dair 5 teori

»
Astronomlar, Kanada'da bir teleskop tarafından gözlemlenen uzak bir galaksiden yayılan gizemli dalgaları tespit etti. Ancak bu radyo dalgalarının kesin kaynağı henüz bilinmiyor.
Uzak bir galaksiden yayıldığı keşfedilen gizemli dalgalara dair 5 teori

FRB olarak bilinen 13 sert radyo dalgası patlamasının tekrar eden sinyaller yollaması son derece olağan dışı bir durum ve bu dalgalar 1,5 milyar ışık yılı uzaktan geliyor.

Buna benzer bir olay daha önce başka bir gözlemevi tarafından sadece bir kez tespit edilmişti.

Şu anda bu dalgaların tam olarak ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu duruma dair 5 teori şöyle:

1. Süratle dönen nötron yıldız

Yıldızlar patladığında ya da öldüğünde, süratle dönen nötron yıldızlara dönüşüyorlar. Astronomlara göre, güçlü manyetik alana sahip bu tarz bölgelerde gizemli sinyaller oluşabiliyor.

Nötron yıldız tasavvuruTelif hakkıGETTY IMAGES Image captionNötron yıldız tasavvuru

British Columbia Üniversitesi'nden (UBC) gökbilimci Ingrid Stairs, "Nötron yıldız fikri kulağa mantıklı geliyor. Ancak ne tarz bir fizik durumu radyo dalgalarında enerji patlamasına yol açıyor bilmiyoruz" diye konuşuyor.

2. İki yıldız birleşmesi

İki nötron yıldızının birbiriyle birleşmesi de sinyal oluşumuna yol açan başka bir olasılık olarak görülüyor.

Kanada McGill Üniversitesi'nden Shriharsh Tendulkar, bu teorinin iki ana teoriden birisi olduğunu düşünüyor. Ancak bu senaryo sadece kozmik sinyallerle uyumlu görünüyor.

Tendulkar, "Bu müthiş bir olay ama tekrar eden radyo sinyallerinin durumunu açıklamaya uygun değil" diye belirtiyor.

Teleskoplar tarafından pek çok radyo dalgası tespit edildi. Fakat bu dalgalar sonradan kayboldu.

Şu ana kadar sadece iki dalganın tekrarlayan sinyal gönderdiği tespit edildi. Bu niteliklere sahip dalgaları açıklamak için başka bir teoriye ihtiyaç var.

3. Blitzar

Blitzar, süratle dönen bir nötron yıldız. Zaman içinde kendi ağırlığıyla yok olup kara deliğe dönüşüyor.

Bu durum yıldızın ortadan kaybolmasına yol açtığı için tekrar sinyal üretme durumu söz konusu olmuyor.

4. Kara delik

Kara delikler pek çok teoride belirtiliyor. Daha önce belirtildiği gibi nötron yıldız kara deliğe dönüşüyor ve sonrasında yok edici kara deliğe dönüşüyor.

Kara delik tasavvuruTelif hakkıGETTY IMAGES Image captionKara delik tasavvuru

5. Uzaylı yaşam formu

Bazıları dalgaların doğal yollarla oluştuğuna inanırken bazıları duruma dair spekülasyon yaparak bunun yeni bir yer küre oluşumuyla ilgisi olduğunu savunuyor.

Ancak profesör Stairs bunun olanaklı olmadığını düşünüyor.

TeleskopTelif hakkıGETTY IMAGES Image captionTeleskoplar radyo dalgası patlamalarını tespit edebiliyor

Stairs, "Bu dalgalar gökyüzünden çok farklı uzaklıklardan geliyor. Çok farklı galaksilerle ilişkilendirilmeliler. Bu hiç de ikna edici değil. Çünkü farklı uzaylı medeniyetlerinin aynı sinyali üretmek için karar vermesi anlamına geliyor. Bu da pek olanaklı değil" diye belirtiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava taksisi Nexus, 560 km mesafeyi 1 saatte gidebiliyor (VIDEO HABER)11 Ocak 2019 Cuma 21:30
  • Instagram'ın bu özelliği çok sevilecek!11 Ocak 2019 Cuma 21:30
  • Katlanabilir telefon Samsung Galaxy S10 ile beraber geliyor!11 Ocak 2019 Cuma 20:30
  • Google yöneticilerine cinsel tacizi örtbas iddiasıyla dava açıldı11 Ocak 2019 Cuma 16:32
  • 'Okyanuslar tahmin edilenden yüzde 40 daha hızlı ısınıyor'11 Ocak 2019 Cuma 12:20
  • Yerli antivirüsle yurt dışına açılmayı hedefliyor11 Ocak 2019 Cuma 12:15
  • Sosyal medyanı en sevilmeyeni oldu (Justin Bieber'ı geçti)11 Ocak 2019 Cuma 11:40
  • Bu haberi okumadan araba almayın: İşte en az yakıt harcayan otomobiller10 Ocak 2019 Perşembe 15:44
  • Bize mesaj mı yolluyorlar? 1.5 milyar ışık yılı uzaktan sinyal geldi (video)10 Ocak 2019 Perşembe 12:30
  • "Bitcoin piyasa hacmi 7 trilyon doları aşabilir"09 Ocak 2019 Çarşamba 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti