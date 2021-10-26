  • BIST 1.509,200
  • Altın 549,15
  • Dolar 9,5259
  • Euro 11,0545
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Uzak yıldızlardan gelen radyo sinyalleri yeni keşiflerin habercisi

»
Uzak yıldızlardan gelen radyo sinyalleri yeni keşiflerin habercisi
Uzak yıldızlardan gelen radyo sinyalleri yeni keşiflerin habercisi

Gök bilimciler Güneş Sistemi'nin 160 ışık yılı mesafesinde, sessiz olması gereken dört kırmızı cüce yıldızın radyo sinyalleri yaydığını tespit etti. Bu, gezegenlerin etrafında gözükmeyen öte gezegenler olduğu anlamına geliyor.

Güneş sistemindeki gezegenlerin manyetik alanları güneş rüzgarıyla etkileşime girdiği için güçlü radyo dalgaları yayıyor.

Ancak Güneş sisteminin dışındaki gezegenlerden gelen radyo sinyalleri henüz alınmamıştı.

Bu sinyaller ilk kez radyo dalgaları güçlü bir radyo teleskop olan Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) kullanılarak tespit edilebildi.

Başka gezegenlerin varlığına işaret eden radyo sinyalleri galaksideki gezegenlerin keşfedilmesi için çok önemli bir keşif olarak niteleniyor.

Sinyaller uzaylı bir uygarlığı göstermese de dış gezegen ile yıldızların manyetik alanı arasındaki etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden fizikçi Benjamin Pope, "Dört gezegenin varlığıyla açıklanabilen 19 uzak kırmızı cüce yıldızdan sinyaller keşfettik" dedi.

Gelecekteki teknoloji ile ötegezegenler görülebilir

Kırmızı cüce gezegenler çok uzun ömürlü, küçük, sönük yıldızlar olarak Güneş'inkinden çok daha güçlü manyetik alanlara sahipler.

Yaydıkları radyo frekansları yakınlarında onların etrafında dönen ötegezegenler olduğunu gösteriyor.

Ekip, radyo emisyonları dışında, yeni yöntemle bulunan ötegezegenlere dair herhangi bir işaret bulamasa da ötegezegenler oradaysa, radyal hız yöntemini kullanan gelecekteki gözlemlerin onları ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Ve gelecekte daha güçlü radyo teleskopları ile büyük keşiflerin kapısının daha da aralanacağı vurgulanıyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA Artemis programı ile yeniden Ay'a gidiyor24 Ekim 2021 Pazar 19:45
  • Otonom kontrollü kalp masaj cihazı geliştirildi24 Ekim 2021 Pazar 19:15
  • Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuğunuzun sosyal medyasını kontrol edin24 Ekim 2021 Pazar 18:45
  • Apple patent ihlali nedeniyle zor durumda kaldı24 Ekim 2021 Pazar 18:15
  • Facebook, yine para cezasına çarptırıldı24 Ekim 2021 Pazar 17:53
  • Nedir bu metaverse?24 Ekim 2021 Pazar 15:18
  • SpaceX Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabilir21 Ekim 2021 Perşembe 12:14
  • Güvenliğinizi ve cüzdanınızı riske atan 5 sosyal medya hatası18 Ekim 2021 Pazartesi 15:16
  • Apple, AirPods Pro için servis programı başlattı18 Ekim 2021 Pazartesi 14:46
  • Squid Game toplumsal şiddetin bir aynası mı?18 Ekim 2021 Pazartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti