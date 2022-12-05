Uzaktan çalışma için yeni yasa tasarısı gündemde

İngiltere’de hazırlanan yeni yasaya göre, çalışanlar, yeni bir işe başladıkları andan itibaren uzaktan çalışmayı işverenlerinden talep etme hakkına sahip olacak.

Çalışanları, iş-yaşam dengesini iyileştirmek için iş paylaşımı, esnek zaman ve kademeli saatler dahil olmak üzere daha esnek çalışmaya geçirmek isteyen hükümet, bunun çocuklarına veya yaşlı akrabalarına bakmak gibi ev içi yükleri olan çalışanlar için de bir destek olacağını düşünüyor.

Şu anki düzene göre, çalışanlar yeni bir işte ancak altı ay sonra evden çalışmayı talep edebiliyor. Daily Mail’in haberine göre ise yeni yasa teklifi bunu ilk güne taşımayı planlıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN ÖNLEMLER ALINMALI

Konuyla ilgili açıklama yapan Küçük İşletmeler Bakanı Kevin Hollinrake, “Personele çalışma biçimleri üzerinde daha fazla söz hakkı vermek, çalışanları daha mutlu ve işletmeleri daha üretken hale getirir.” dedi.

Ancak bazı kişiler ise çalışanlara ilk günden böyle bir imkan verilmesinin küçük işletmeler için bir “darbe” olabileceğini düşünüyor. Politikacı Sir Iain Duncan Smith, Hollinrake’in söylediklerine dair “hiçbir kanıt” olmadığını iddia ediyor.

Smith, “Küçük işletmeler için burada gerçek sorunlar var. Bu tür şeyler için endişeleniyorlar, çünkü dikkatli olmazsanız, küçük işletmelerin işleri yürütmekte zorlanmalarıyla karşılaşıyorsunuz çünkü insanlar sadece ‘Ben eve gidiyorum’ diyorlar.”

“Etrafında tonlarca insan olan çok uluslu büyük bir şirketsen, bu o kadar da sorun değil. Ama hükümet, küçük işletmelerin bununla başa çıkabilmesinin bir yolu olduğunu açıkça belirtmeli.” şeklinde konuştu.