“Uzatma kararı bakanlar kurulu gündemine neden alınmadı?”

Kıbrıs Türk Avcılık Federasyonu, Merkezi Av Komisyonu’nun cikla avının uzatılmasıyla ilgili karar metninin, Bakanlar Kurulu gündemine neden alınmadığının açıklanmasını istedi.

Kıbrıs Türk Avcılık Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avcılık Federasyon Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nun 26 Ocak tarihindeki toplantısında cikla avının uzatılmasının oybirliği ile kabul edildiği, 20 Şubat’ta da devlet temsilcisinin de yer aldığı Merkezi Av Komisyonu’nda (MAK) cikla avının uzatılması kararı alındığına işaret edildi.

Kararın Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere Başbakanlık’a iletildiği ancak Bakanlar Kurulu’nda henüz görüşülmediğine dikkat çekilen açıklamada, avcıların konuyla ilgili sonucu beklediği kaydedildi.

Avcıların sürekli olarak federasyona bu konuda soru yönelttiği ifade edilen açıklamada “MAK kararı hangi gerekçe ile Bakanlar Kurulu gündemine alınmadı?” diye soruldu.