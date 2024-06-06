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Uzatmaya giden nefes kesen maç Gençler’in: 58-64

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Nefes kesen maç Gençler’in: 58-64
Uzatmaya giden nefes kesen maç Gençler’in: 58-64

Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, İsmet Ulusoy, Ahmet Enes Üngördü
Savoy Marmara; Emre (4), Kıyal (12), Hamit (17), Günay, Fuat (5), Stefan (8), Emeka (8), Moore (4)
CLG. Birliği: Yusuf, Temür (24), Chi (3), Hasan Kasap, Aykut (5), Atila (2), Hasan Debrş (6), Mert, Halil (8), Can (6), Prince (11)
İlk periyot: 13-18
İlk yarı: 22-33
Üçüncü periyot: 39-39
Normal Süre: 54-54

Extend Erkekler Ligi’nde zirve maçınd Caesar Larnaka Gençler Birliği uzatmada Savoy Marmara’yı uzatmada 64-58 mağlup etti.
Maça iyi başlayan Gençler Birliği ilk periyodu 18-13 önde geçtikten sonra devreyi de 33-22 önde bitirdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Savoy Marmara rakibi karşısında önce farkınkapattı ve öne geçti. Üçüncü periyot 39-39 berabere bitti.
Son periyod da çekişmeli geçti ve normal süre 54-54 berabere tamamlandı.
Uzatmada rakibine oranla daha iyi oynayan Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı 64-58 kazandı.
Maçta 5 faul ile dışarı çıkan kırmızı siyahlılarda Temur 24 sayı 15 verimlilikle etkili olurken, uzatmada genç isimler Can ve Halil takımlatına büyük katkı verdiler.

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