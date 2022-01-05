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Uzay Seyahatleri 50 Milyon Euro’dan Başlıyor

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Avrupa Uzay İstasyonu'na düzenlenecek uzay yolculuğunun en düşük fiyatı 50 milyon euro'yu bulurken, eğer uzayda yürümek isterseniz bu fiyat daha da artacak.... 
Uzay Seyahatleri 50 Milyon Euro’dan Başlıyor

Son dönemde zengin isimlerin sık sık adının geçtiği uzay seyahatlerinin fiyat listesi dudak uçuklatıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yönelik turistik seyahatlerin 2022 yılında hız kazanması beklenirken, ABD’li Space Adventures şirketinin yöneticisi Tom Shelley de uzay seyahatinde yarışta olduklarını açıkladı.

Rus uzay çalışmaları kuruluşu Roskosmos ile birlikte ISS’ye seyahatler düzenlemeye hazırlanan Space Adventures şirketinin yöneticisi Tom Shelley, Alman basınına seyahatlerin maliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ EKLENİRSE FİYAT ARTIYOR

Alman haber ajansı dpa’nın sorularını yanıtlayan Shelley, böyle bir seyahatin sadece çok zengin olanlar tarafından karşılanabileceğini vurgulayarak, “Fiyatı çok yüksek, bu nedenle de bunu karşılayabilecek çok fazla insan yok” dedi.

Shelley, Uzay İstasyonu’na yapılacak seyahatin ücretinin yaklaşık 50 milyon euro gibi bir maliyeti olduğunu açıkladı. Shelley ayrıca, önümüzdeki yıllarda uzayda yürüyüşün de seyahat alternatifleri arasına gireceğini vurgularken, uzayda yürüyüşün fiyatlarının daha da fazla olacağına dikkat çekti.

10 KİŞİLİK UZAY YOLCULUĞU

2021 yılında İngiliz milyarder Richard Branson ve ardından Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzay araçlarıyla deneme uçuşları gerçekleştirmişti. Daha sonra Bezos’un kurduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin’in düzenlediği seyahatlerde toplam 10 kişi uzay yolculuğu yaptı. Bu kişiler arasında Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner de yer aldı.

2022 yılında uzay seyahatlerinin hız kazanması beklenirken, ünlü isimlerin adını da sık sık duyacağımız aşikar…

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