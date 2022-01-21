Uzay tabanlı film ve eğlence stüdyosu faaliyete geçiyor

İngiltere merkezli medya şirketi Space Entertainment Enterprise, çekirdek modülünü Aralık 2024'e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleştirmeyi hedefleyerek uzaya bir film stüdyosu ve spor arenası kurmayı planlıyor.

Uzayda çekilen uzay filmlerinin sayısı artacak, eğlence mikro yerçekimli ortama taşınacak...

İngiltere merkezli medya şirketi Space Entertainment Enterprise, Uluslararası Uzay İstasyonu'nuna yerleştirmeyi planladığı çekirdek modülünü Aralık 2024'e kadar tamamlayacak.

2028 yılına kadar tam faaliyete geçmesi planlanan modülün adı Axiom Station olacak.

Proje, düşük yörüngeli mikro-yerçekimi ortamında içerik üretmek isteyen sanatçılar, yapımcılar ve yaratıcılarla birlikte film, televizyon, müzik ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Stüdyonun açılış projesi, film üzerinde çalışmaya başlamak için bu yıl içinde ISS'ye uçması planlanan Tom Cruise'un başrolde olduğu bir film.

Filmi Doug Liman yönetecek ve NASA ve SpaceX de rol alacak.