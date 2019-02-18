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Uzay Turizmine adım adım:Rusya'dan uzay yatı

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5 yıl içinde başlaması plananlanan uçuşun ücretleri de belirlenmiş durumda.
Uzay Turizmine adım adım:Rusya'dan uzay yatı

Rus NPO Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şirketi Baş Tasarımcısı Aleksandr Begak, turistleri Dünya'nın yakın yörüngesine götürmeyi sağlayacak bir ‘Selena Uzay Yatı' projesinin yürütüldüğünü söyledi. 5 yıl içinde başlaması plananlanan uçuşun ücretleri de belirlenmiş durumda.

Sputnik'e konuşan Begak'a göre, Dünya'nın yakın yörüngesine ‘uzay yatı' projesi ile turistlerin götürülmesi planlanıyor. Üzerinde çalışılan proje çerçevesinde uzay yatı, uçaklar gibi sıradan havalimanlarından kalkış yapabilir.

'Selena Uzay Yatı' isimli projeye iki yıl önce başlandığını belirten Begak "Şimdi uzay yolculuğu için en iyi süreyi hesaplıyor, en uygun yolu bulmaya çalışıyoruz. Zira deneyimlerimiz insanların 10 dakika kadar uzun bir süre tamamen yerçekimsiz ortamda kalmaması gerektiğini gösteriyor" dedi.

Begak'a göre, araç uzayda 120-140 kilometre irtifada 3.5 maksimum ses hızıyla girecek, atmosfere de 0.85 ses hızıyla dönecek. Uzay yatlarının her birinde 6 yolcu, 1 pilot koltuğu olacak. Yatlar pilotsuz hareket edecek olmasına rağmen, yolcuların rahat hissetmesi için araçta bir pilot da bulunacak.

Yolculuğun fiyatı ise kişi başı 200-300 bin dolar olacak, ilk uçuşlara ise 5 yıl içinde başlanacak.

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