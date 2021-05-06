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Uzay yolcusu kalmasın: ‘Bezos turizm’ ilk uçuşunu duyurdu

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Milyarder işadamı Jeff Bezos’un roket şirketi Blue Origin, New Shepard aracıyla ilk uzay gezisini 20 Temmuz’da gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.
Uzay yolcusu kalmasın: ‘Bezos turizm’ ilk uçuşunu duyurdu

Milyarder işadamı Jeff Bezos’un roket şirketi Blue Origin, New Shepard aracıyla ilk uzay gezisini 20 Temmuz’da gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

Altı yolcu kapasiteli araç dünyadan 100 kilometre yükseğe yörünge altı uzaya kadar çıkacak. Bu, uzay yolcularının birkaç dakikalığına ağırlıksızlığı deneyimlemek ve gezegenimizin ‘kıvrım’ını görmek için için yeterli yüksekliğe ulaşacağı anlamına geliyor. Kapsül sonra paraşütle Dünya’ya dönecek.

Uzay yolculuğunun bilet fiyatı sır gibi saklanırken koltukladan birinin beş hafta sürecek online açık artırmaya çıkacağı, elde edilen gelirin şirketin vakfında kullanılacağı belirtildi.

Reuters 2018’de Blue Origin’in en az 200 bin dolara bile satmayı planladığını bildirmişti.

Şirketten Ariane Cornell manzaranın harika olacağını belirterek temmuzdaki ilk uçuştan sonra yıl sonuna kadar uzaya birkaç gezi daha planlandığını söyledi.

Cornell uçuş sayısını artırmayı ve ABD dışında da kalkış noktaları eklemeyi amaçladıklarını belirtti.

İlk uzay uçuşunda yeniden kullanılabilir uzay aracı Teksas’tan kalkacak ve yine aynı yere inecek.

Bugüne kadar yalnız 569 insanın uzaya çıktığını belirten Cornell “Bu sayıyı büyük ölçüde artırmak üzereyiz” dedi.

Bu tarihi uzay seyahatinde Bezos’un da yolcular arasında bulunup bulunmayacağı bilinmiyor.

 

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