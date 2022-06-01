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"Uzayan ses kısıklığı önemli sağlık sorunlarına işaret edebilir" uyarısı

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Uzun süreli ses kısıklıklarının ameliyat gerektiren, ses teli üzerinde kanama, kitle ve tümör gibi önemli sağlık sorunlarına işaret edebildiği belirtilerek, 3-4 hafta ses kısıklığı olan kişilerin mutlaka KBB uzmanına başvurması gerektiği bildirildi.
"Uzayan ses kısıklığı önemli sağlık sorunlarına işaret edebilir" uyarısı

12. Ulusal Larengoloji Kongresi için Karabük'e gelen Larengoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ozan Bağış Özgürsoy,  larengolojinin, İngilizcede larynx (gırtlak) kelimesinden geldiğini, ses, yutma ve konuşma bozukluklarıyla ilgili kulak burun boğazının bilim dalı olduğunu söyledi.

Sesin bir insanın en önemli enstrümanlarından olduğunu anlatan Özgürsoy, "Kovid-19 döneminde sesiyle ilgili sıkıntıları olan insanlar oldu. Hemen panikle kulak burun boğaz doktorlarına koştular. Ses çok kıymetli, iletişim aracımız, adeta imzamız. Bu nedenle gerek Kovid-19 döneminde gerek hasta olmadığımız dönemde eğer 3-4 haftadan uzun ses kısıklığı oluyorsa bunu ciddiye almamız gerekiyor." dedi.

Özgürsoy, uzayan ses kısıklığının önemli sağlık sorunlarına işaret edebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ameliyat gerektiren hastalıklara, ses teli üzerinde kanama, kitle ve tümörlere işaret edebilir. Bu hastalıklar eğer erken tanı konulabilirse tedavisi kolay ve mümkün olur. Geç kalındığında hastaların ağır ve uzun tedavi ihtiyacı olur, geciktiği için tedaviye cevap olmazsa kalıcı ses kaybına, hatta kanser ise ilerleyerek ölüme götürebilir. 3-4 hafta ses kısıklığı olan bir kişinin mutlaka konusunda uzman, larengoloji tecrübesi olan kulak burun boğaz uzmanına başvurmasını istiyoruz."

"Toz, duman ve sigara gibi dış etkenlerden uzak durun"

İletişimi sağlayan sesin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özgürsoy, "Sigara ve reflü gibi sesi bozan etkenlerden uzak durmak hem de bol su içip gırtlağımızı, yutağımızı nemli tutup sesimizi ve sesimizi çıkaran organlara iyi bakmamız gerekir." tavsiyesinde bulundu.

Özgürsoy, sesi korumanın en önemli yolunun toz, duman ve sigara gibi dış etkenlerden uzak durmak olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Mide asidiyle ilgili boğaz reflüsünden korunmak, sorun varsa tedavi olmak önemli. Hemen her şeyden önemlisi de bağırmamaktır. Bu, 7'den 70'e herkesin yaptığı hatadır. Sesimizi sakin tonda kullanıp bağırmadan kullanmamız gerekir. Bunu gitar gibi düşünebilirsiniz. Gitarın teline kaba davranırsanız kopartırsınız. Ses telinize de çok bağırıp çağırarak haşin davranırsanız onu da zedeleyebilirsiniz."

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