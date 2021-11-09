  • BIST 1.615,640
  • Altın 570,72
  • Dolar 9,7257
  • Euro 11,2697
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Uzay'da 199 Gün Kalan 4 Astronot Dünya'ya Döndü

»
Uzay'da 199 Gün Kalan 4 Astronot Dünya'ya Döndü
Uzay'da 199 Gün Kalan 4 Astronot Dünya'ya Döndü

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in 4 astronotunu taşıyan uzay aracı Dragon Endeveaur, Florida kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde iniş yaptı. Yolculuk yaklaşık 8 saat sürerken dönen astronotların Uzay'da 199 gün geçirdiği bildirildi.

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in "Dragon Endeveaur" uzay aracı 6 aylık görevini tamamladıktan sonra bugün dünyaya döndü.

Uzay aracındaki astronotlar Shane Kimbrough, Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Akihiko Hoshide ABD saati ile 14.05'te Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) ayrılarak Florida açıklarına yerel saat ile 22.33'te denize iniş yaptı.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 3

Dragon Endeveaur'un uzaydan dünyaya varışı yaklaşık 8 saat sürdü. İlk etapta ISS etrafında dönmeye başlayan uzay aracı, uçuşunun yaklaşık son 1 saatinde dünya atmosferine girdi.
 

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 4

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlarını almak için görevlendirilen teknelerin Meksika körfezinde ilerlediğini bildirdi.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 5

Astronotlar yörüngede 199 gün geçirdi.
Astronotlar SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 23 Nisan'da uzaya gönderilmişti.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 6

Uzay aracının Dünya'ya dönüşünün 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmesi beklenirken, dönüşü kötü hava koşulları nedeniyle 8 Kasım Pazartesi gününe ertelenmişti.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 7

SpaceX'in bir sonraki görevi Crew-3 için uzay aracını 10 Kasım Çarşamba günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatması bekleniyor.

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 8

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü - 9

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kara Cuma Gelmeden Dolandırıcıları Geldi07 Kasım 2021 Pazar 18:04
  • WhatsApp 'E Bu Discord Olmuş' Dedirtecek Yeni Bir Özellik Getirmeye Hazırlanıyor07 Kasım 2021 Pazar 16:37
  • Facebook Kayıp Çocuk Uygulaması07 Kasım 2021 Pazar 15:40
  • Japon tarzı 'yeni kapitalizmde' ekonomik büyüme ve adil gelir dağılımı mümkün mü?06 Kasım 2021 Cumartesi 21:02
  • Spacex’in Kapsülünde Tuvalet Arızası: Astronotlar Bez Bağlayacak06 Kasım 2021 Cumartesi 20:47
  • Google, Çalışanlarının İtirazına Rağmen Pentagon İle Çalışmak İstiyor05 Kasım 2021 Cuma 22:13
  • BMW'den Doğu Almanya'daki fabrikasına 'saat ayarı'05 Kasım 2021 Cuma 22:01
  • Whatsapp İçin Dört Yeni Özellik Birden Geliyor05 Kasım 2021 Cuma 21:13
  • Uzay aracı asteroitle çarpışmak için yola çıkıyor05 Kasım 2021 Cuma 20:05
  • Facebook Türkiye Yetkilileri: Asılsız Haberleri Ve Dezenformasyonu Kaldırmıyoruz05 Kasım 2021 Cuma 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti