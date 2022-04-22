  • BIST 2.472,50
  • Altın 916.243
  • Dolar 14.7341
  • Euro 15.9159
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Uzayda bir kokteyl için 125 bin dolar

»
Yatar koltuklar, 360 derecelik panoramik pencereler ve bir bar... Uzay turizmindeki gelişmeler bitmiyor, bu defa da bir uzay şirketi yolcularını kokteyllerle ağırlamayı planlıyor. 125 bin dolarlık biletler ise şimdiden tükenmiş durumda.
Uzayda bir kokteyl için 125 bin dolar

Dünyanın ilk lüks uzay uçuşu deneyimi şirketi olan Space Perspective’den fütüristik bir uzay balonu yolculuğu olan Spaceship Neptune, yolcuları neredeyse 20 mil yükseklikten atmosferin üst yüzde birine taşıyacak.

Merkezi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan şirket, geçen hafta kabin içinin bir resmini yayınladı. Basınçlı Neptün kapsülünün içinde, 360 derecelik manzara ile hem güvenli hem de lüks olacak şekilde tasarlanmış etkileyici bir uzay salonu da yer alıyor.

İlk ticari uçuşların 2024 sonbaharında yapılması bekleniyor. Yaklaşık 600 kişi 1.000 dolar ve üzeri depozito ödeyerek bilet rezervasyonu yaptı bile. Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan şirket, lüks bir uzay uçuşu deneyimi vadediyor.

KABİN ÖZELLİKLERİ

  • Dairesel bir kabin
  • 360 derece pencereler
  • Sekiz yolcu ve pilot için derin, konforlu koltuklar
  • Parlamayı ve yansımayı azaltmak için koyu, mor tonlar ve hafif aydınlatma
  • İçecek barı
  • WiFi bağlantısı

Şirket yetkilileri, yolculuk için herhangi bir özel eğitimin de gerekmediğini, çünkü yolcuları uzaya çıkarmak için bir roket fırlatma kullanılmadığını belirtiyor. Şirketin kurucu ortağı Jane Poynter, insanlara daha erişilebilir bir uzay uçuşu deneyimi sunmak istediğini söylüyor.

Şirket, Uzay Gemisi Neptün deneyimini, saatte 12 mil hızla tırmanan sıfır emisyonlu bir yolculuk olarak lanse ediyor. Ayrıca tuvalette bile eşsiz bir manzaraya sahip olunacağını garanti ediyor.

İlk yıl için planlanan 25 uçuş şimdiden tükendi ve kişi başı 125.000 dolara mal oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk: Twitter’ı satın alırsam yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak19 Nisan 2022 Salı 13:40
  • Reddedilen Elon Musk’tan anlamlı “ters gülümseme” emojisi18 Nisan 2022 Pazartesi 20:24
  • SpaceX, istihbarat uydusunu uzaya fırlattı18 Nisan 2022 Pazartesi 15:14
  • Elon Musk’a tepki: “Mars kolonisi bir hayal”17 Nisan 2022 Pazar 22:23
  • Sıcak havalara dikkat: Telefon bataryasına zarar verebilir17 Nisan 2022 Pazar 20:43
  • Beckham’ın reklamında oynadığı kripto şirketi yatırımcıları dolandırmış17 Nisan 2022 Pazar 17:30
  • E-Pazaryeri sitelerindeki tehlikelere dikkat17 Nisan 2022 Pazar 17:12
  • Elektrikli Araçlarda Satış Rekoru Kırıldı17 Nisan 2022 Pazar 16:23
  • Akıllı değil ama zeki mi? 'Akılsız' cep telefonunun dönüşü16 Nisan 2022 Cumartesi 18:08
  • Çin’deki yeni kapanmalar iPhone teslimatlarını tehlikeye attı16 Nisan 2022 Cumartesi 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti