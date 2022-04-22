Uzayda bir kokteyl için 125 bin dolar

Yatar koltuklar, 360 derecelik panoramik pencereler ve bir bar... Uzay turizmindeki gelişmeler bitmiyor, bu defa da bir uzay şirketi yolcularını kokteyllerle ağırlamayı planlıyor. 125 bin dolarlık biletler ise şimdiden tükenmiş durumda.

Dünyanın ilk lüks uzay uçuşu deneyimi şirketi olan Space Perspective’den fütüristik bir uzay balonu yolculuğu olan Spaceship Neptune, yolcuları neredeyse 20 mil yükseklikten atmosferin üst yüzde birine taşıyacak.

Merkezi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan şirket, geçen hafta kabin içinin bir resmini yayınladı. Basınçlı Neptün kapsülünün içinde, 360 derecelik manzara ile hem güvenli hem de lüks olacak şekilde tasarlanmış etkileyici bir uzay salonu da yer alıyor.

İlk ticari uçuşların 2024 sonbaharında yapılması bekleniyor. Yaklaşık 600 kişi 1.000 dolar ve üzeri depozito ödeyerek bilet rezervasyonu yaptı bile. Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunan şirket, lüks bir uzay uçuşu deneyimi vadediyor.

KABİN ÖZELLİKLERİ

Dairesel bir kabin

360 derece pencereler

Sekiz yolcu ve pilot için derin, konforlu koltuklar

Parlamayı ve yansımayı azaltmak için koyu, mor tonlar ve hafif aydınlatma

İçecek barı

WiFi bağlantısı

Şirket yetkilileri, yolculuk için herhangi bir özel eğitimin de gerekmediğini, çünkü yolcuları uzaya çıkarmak için bir roket fırlatma kullanılmadığını belirtiyor. Şirketin kurucu ortağı Jane Poynter, insanlara daha erişilebilir bir uzay uçuşu deneyimi sunmak istediğini söylüyor.

Şirket, Uzay Gemisi Neptün deneyimini, saatte 12 mil hızla tırmanan sıfır emisyonlu bir yolculuk olarak lanse ediyor. Ayrıca tuvalette bile eşsiz bir manzaraya sahip olunacağını garanti ediyor.

İlk yıl için planlanan 25 uçuş şimdiden tükendi ve kişi başı 125.000 dolara mal oldu.