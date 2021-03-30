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Uzayda bir yıl geçiren NASA astronotunun kalbi küçüldü

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Yeni bulgular gelecekte Mars ve Ay görevlerinde kullanılabilir
Uzayda bir yıl geçiren NASA astronotunun kalbi küçüldü

Akademik dergi Circulation’da yayımlanan yeni bir araştırma, emekli NASA astronotunun kalbinin uzayda küçüldüğünü ortaya koydu.

Bilim insanları, 2015 ve 2016 arasında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık bir yıl geçiren Scott Kelly'nin kalbindeki en büyük odacığın, kütlesinin dörtte birinden fazlasını kaybettiğini saptadı.

Bulgular, vücudun, onu sürekli aşağı doğru çeken yerçekimi etkisinin bulunmadığı ortamda geçirdiği dönüşümlere dikkat çekiyor.

Öte yandan bilim insanları, küçülen kalbinin emekli astronot Kelly’nin sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını söylüyor.

ABD’nin Teksas eyaletinde iç hastalıkları profesörü ve araştırmanın yazarı Dr. Benjamin D. Levine, "Kalbi düşük yer çekimine adapte oldu" dedi ve ekledi:

İşlevsizleşmedi veya kapasitesi kritik bir düzeye inmedi. Sadece makul bir şekilde formda kaldı.

Araştırmaya göre yerçekimsiz ortamda kalbin, kanı Dünya’daki gibi sert pompalaması gerekmiyor. Bu nedenle diğer kaslar gibi zindeliğini bir miktar kaybediyor.

Bilim insanları Kelly’nin uzay istasyonunda neredeyse her gün egzersiz yaptığını ama kalbinin yine de küçüldüğünü ifade ediyor. Bu durumun gelecekteki insanlı Mars görevlerinde endişe yaratabileceği düşünülüyor

Yeni araştırmanın ardındaki Dr. Levine ve meslektaşları, Kelly'nin kalbini, 2018'de Pasifik'i geçmeye çalışan uzun mesafe yüzücüsü Benoît Lecomte'un kalbiyle karşılaştırdı. 

Yüzme faaliyetinin Lecomte’un kalbini tersi yönde etkileyeceği düşünülüyordu. Ancak yüzücünün kalbinin, neredeyse Kelly'ninki kadar hızlı küçüldüğü görüldü.

Dr. Levine, "Resmen şok oldum. Gerçekten kalbinin büyüyeceğini düşünmüştüm. Onun yaptığı, bir dizi egzersize bedel” diye konuştu.

CNN International'ın haberine göre şu anda uzay istasyonundaki astronotlar Kelly'nin de uyguladığı egzersizlere bağlı kalıyor. Ancak gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kas ve kemik kaybını önlemek için egzersizlerin değişmesi gerekebilir.

Örneğin Dr. Levine, kürek sporcularının diğer sporculardan daha büyük kalplere sahip olduğunu söylüyor. Bu nedenle gelecekte astronotlara önerilecek egzersizlerde kürek sporu örnek alınabilir.

Kürek çekmenin dinamik bir egzersiz olduğunu çünkü kalbi aynı anda hem güç hem de dayanıklılık testine tabi tuttuğunu söyleyen Dr. Levine, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kalp diğer kaslar gibidir; üzerine konan yüke tepki verir.

Kelly ise kemik kaybı gibi başka değişimler de geçiren vücudunun artık neredeyse normale döndüğünü belirtti:

Uzayda olmaktam kaynaklanan herhangi bir belirti görmedim, en azından fiziksel açıdan. Bugün izin verseler gidip hepsini baştan yaparım.

Independent Türkçe, The New York Times, CNN International

Derleyen: Çağla Üren

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