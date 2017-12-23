  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Uzayda serbestçe yürüyen ilk insan öldü

»
Uzayda serbestçe yürüyen ilk insan öldü
Uzayda hiç bir yere bağlı olmadan yürüyen ilk insan olan Amerikalı astronot Bruce McCandless'ın 80 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uzayda hiç bir yere bağlı olmadan serbestçe yürüyen ilk insan olan astronot Bruce McCandless 80 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, McCandless'ın Perşembe günü Kaliforniya'da yaşamını yitirdiği belirtildi. Ancak ünlü astronotun ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Bruce McCandless, 1984 yılında uzay mekiği Challenger'ın yaklaşık 100 metre uzağında, sırt roketi ile hiçbir yere bağlı olmadan uzay yürüyüşü yapmıştı.

NASA'nın internet sayfasında, "ünlü NASA fotoğrafında, uzay mekiğinin yanında uçarken görülen McCandless belki de dünyanın en tanınmış insanlarından biri" ifadesi yer aldı.

McCandless'ın okul arkadaşı olan Cumhuriyetçi Senatör John McCain, "Bruce'un uzayda rahatlıkla süzüldüğünü gösteren bu kült fotoğraf, Amerikalıların insanın sahip olduğu potansiyelin sınırlarının olmadığına inanmalarına neden oldu" açıklamasında bulundu.

McCandless 8 Haziran 1937'de Massachusetts Eyaleti'nin Boston kentinde dünyaya gelmişti.

Eski bir deniz piyadesi olan 1966 yılında NASA'ya girmişti.

McCandless, 1969 yılında aya insanlı ilk uçuşun gerçekleştirildiği Apollo 11 misyonunda, aya ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in merkezle iletişiminin sağlanmasından sorumlu olarak görev yapmıştı.

Apollo 14 misyonunda da görev alan McCandless, ABD'nin uzay istasyonu Skylab'ın yedek ekibinde yer almıştı. Bunun yanı sıra 1990 yılında, diğer galaksiler konusunda araştırmalar yapacak olan uzay teleskobu Hubble'ın yörüngeye yerleştirilmesine katkı sağlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rus milyarder 'uzaylıları' NASA'dan önce bulmak için harekete geçti26 Kasım 2017 Pazar 22:37
  • Elon Musk insanlığın hayatta kalma şansını açıkladı26 Kasım 2017 Pazar 22:35
  • Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için uzaya roket gönderiyor22 Kasım 2017 Çarşamba 14:43
  • Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli asker: Sizin şarkılarınızı dinlemek istiyorum22 Kasım 2017 Çarşamba 08:57
  • Paris Hilton'dan selfie iddiası21 Kasım 2017 Salı 17:00
  • KTÖS: “Çocuk istismarı gibi sorunlara kalıcı ve yasal çözümler üretmemiz elzem”20 Kasım 2017 Pazartesi 13:03
  • Sonbahar yapraklarından elbise yaptılar15 Kasım 2017 Çarşamba 18:12
  • Sizi daha zeki yapacak 7 alışkanlık15 Kasım 2017 Çarşamba 18:10
  • NASA’dan korkutan fotoğraf15 Kasım 2017 Çarşamba 18:06
  • Cem Yılmaz’ın Arif v 216’sından beklenen fragman geldi!14 Kasım 2017 Salı 17:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti