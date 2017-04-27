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Uzayda yaşamı keşfetme eşiğindeyiz!

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Uzayda yaşamı keşfetme eşiğindeyiz!
NASA, insanoğlunun uzayda yaşamın olup olmadığına ilişkin tarihi bir açıklamada bulundu.

NASA’dan bugün tarihi bir açıklama geldi. NASA’nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, insanoğlunun uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde olduğunu açıkladı. Dünya'ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA'nın son başarılarını da sıralayan bilim adamı, “Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor.” dedi.

NASA’nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, insanoğlunun uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde olduğunu açıkladı.

NASA’nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Zurbuchen, “Yaşam arayışıyla ilgili bu kadar bilim dalında bu kadar geniş faaliyet yürütülürken biz tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğinde bulunuyoruz” dedi.

Kongre'deki konuşmasında, Kova takımyıldızında TRAPPIST-1 yıldız sisteminde Dünya'ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA'nın son başarılarını da sıralayan bilim adamı, “Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor” diye konuştu.

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