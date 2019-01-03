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Uzaydan 911'e çağrı geldi!

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ABD’de acil durumlar için kullanılan 911'e uzaydan telefon geldi
Uzaydan 911'e çağrı geldi!

Hollandalı astronot Andre Kuipers’in, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) görevi sırasında yanlışlıkla ABD’de acil durumlar için kullanılan 911 numarasını aradığı ortaya çıktı.

 

Sputnik'te yer alan habere göre Kuipers, UUİ'de görev yaptığı günlerden birinde, Houston'daki NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ni aramak istedi ama yerçekimsizlik yüzünden 9011 yerine 911 numarasını aradığını anlattı. 

Ertesi gün, neden acil durumlar servisini aradığının sorulduğu bir e-mektup aldığını söyleyen Hollandalı astronot, 911'i aradıktan sonra bir kurtarma ekibinin Dünya ile UUİ arasındaki iletişimden sorumlu cihazın bulunduğu odayı kontrol etmeye geldiğini anlattı.

Kuipers, "Yanıma çıkmadıkları için biraz hayal kırıklığı yaşadım" diye espri yaptı.

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